Кантемир Балагов получил второй приз в Каннах и рассказал о новом фильме

Российский режиссёр ранее был награжден за лучшую режиссуру.

В субботу, 25 мая, россиянин Кантемир Балагов получил второй приз Каннского кинофестиваля за два дня. Ранее его наградили за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд", а теперь ученик Александра Сокурова получил приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).

Действие фильма "Дылда" происходит в послевоенном Ленинграде. Молодые девушки, возвращаются с фронта и не могут найти себе места в повседневной жизни.

Кинокартина является второй работой 27-летнего режиссера. Его дебют под названием "Теснота" был показан в Каннах два года назад и получил приз FIPRESCI.

Кроме того, у себя в Instagram-аккаунте Балагов рассказал, что свой третий фильм он хотел бы снять на "кавказскую" тему.

"Ка-Бум! Второй приз Дылды от ФИПРЕССИ и второе ФИПРЕССИ в моей жизни. P.S. Теперь очередь истории про современный Кавказ!", - написал режиссер.

Ранее Piter.TV рассказал, что в Каннах получил "Собачью пальмовую ветвь". Обладателем награды стал "участник" актерского состава фильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

Фото: Instagram / @kantemir_balagov