"Знакомый" сына, выманивший у пожилой петербурженки деньги, попал на видео

Пенсионерка лишилась 170 тысяч рублей.

Около полудня в четверг, 13 августа, в полицию обратился петербуржец и рассказал, что его пожилая мать стала жертвой мошенника. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, старушку развел на деньги липовый "приятель" сына.

Выяснилось, что утром того дня 71-летней петербурженке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сыном. "Сын" заверил пенсионерку, что ему срочно нужны деньги и за ними сейчас придет его знакомый. Спустя десять минут к подъезду дома №30 корпус 1 по Софийской улице, где проживает женщина, подошел неизвестный, представившийся знакомым ее сына. Пенсионерка передала незнакомцу 170 тысяч рублей.

Визит "знакомого" попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах заметно лицо мошенника и то, как после разговора с пенсионеркой и звонками, вероятно, "сыну" женщины, он уносит белый конвертик с полученными деньгами.

Также мы рассказывали, что суд направил петербуржца на принудительное лечение туберкулеза в стационар.

Видео: Piter.TV