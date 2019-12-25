Суд направил петербуржца на принудительное лечение туберкулеза в стационар

Петербуржец с открытой формой туберкулеза не хотел проходить лечение. Заставить его лечиться в стационаре пришлось прокуратуре и суду.
По информации пресс-службы прокуратуры Петербурга, главный врач противотуберкулезного диспансера обратился в ведомство. Он попросил оказать содействие в принудительной госпитализации гражданина, который состоит на учете в медучреждении. Больной умышленно избегает лечения в стационаре.
Невский районный суд рассмотрел исковое заявление прокуратуры и удовлетворил требования.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура Калининского района защитила жителей от незаконных штрафов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все