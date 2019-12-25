Прокуратура Калининского района защитила жителей от незаконных штрафов

Сотрудники ЖКХ взимали 5 тысяч рублей за отказ от уборки мусора.

Сотрудники прокуратуры Калининского района Петербурга внесла представление местному Жилкомсервису за дополнительные сборы штрафов: жители должны были платить от 5 тысяч рублей за отказ от уборки мусора на общей территории. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Незаконные правила установили на собрании членов жилищно-строительного кооператива. Сведения ведомству предоставил гражданин, которому зимой этого года было направлено уведомление о необходимости убрать мусор, который, по утверждению коммунальщиков, оставил за собой его сын. После отказа мужчины, размер его квитанции увеличился на 5 тысяч рублей.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой было выявлено отсутствие необходимых документов, подтверждающих нарушение правил пользования общего имущества.

После внесения предписания, лишняя сумма была исключена из счета потерпевшего.

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Фото: Piter.TV