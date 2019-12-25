В Петербурге поймали пьяного хулигана, прыгавшего на чужих машинах

Сумма ущерба автомобилям и их владельцам пока устанавливается.

Во втором часу ночи 7 августа бойцы Росгвардии задержали в Центральном районе Петербурга нетрезвого гражданина. Как рассказали в пресс-службе УВО, мужчина повредил припаркованные на 3-ей Советской улице автомобили.

Сильно перебравший с алкоголем горожанин забрался на чужие "БМВ" и "Киа Спектра" и начал прыгать на них. О хулигане правоохранителям сообщили очевидцы, мужчину передали сотрудникам полиции. Сумма ущерба пока устанавливается.

Также мы сообщали, что полиция ищет велосипедиста, всадившего нож в бродягу на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV