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В Петербурге поймали пьяного хулигана, прыгавшего на чужих машинах
Сегодня, 15:28
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himif

В Петербурге поймали пьяного хулигана, прыгавшего на чужих машинах

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Сумма ущерба автомобилям и их владельцам пока устанавливается.

Во втором часу ночи 7 августа бойцы Росгвардии задержали в Центральном районе Петербурга нетрезвого гражданина. Как рассказали в пресс-службе УВО, мужчина повредил припаркованные на 3-ей Советской улице автомобили.

Сильно перебравший с алкоголем горожанин забрался на чужие "БМВ" и "Киа Спектра" и начал прыгать на них. О хулигане правоохранителям сообщили очевидцы, мужчину передали сотрудникам полиции. Сумма ущерба пока устанавливается.

Также мы сообщали, что полиция ищет велосипедиста, всадившего нож в бродягу на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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