Полиция ищет велосипедиста, всадившего нож в бродягу на проспекте Стачек

Бездомный запомнил лишь то, что нападавший был в очках.

Петербургская полиция разыскивает велосипедиста в очках, который напал на бездомного человека с ножом. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, 48-летний бродяга получил удар лезвием в спину в ночь с 30 на 31 июля.

Пострадавший мужчина находился у дома №105 по проспекту Стачек, когда к нему подъехал агрессивный велосипедист и всадил в тело нож. С раной в пояснице мужчина добрел до Кронштадтской площади, где его и обнаружила полиция. Бездомного отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Иных примет нападавшего бродяга не запомнил, полиция просматривает районные камеры видеонаблюдения.

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