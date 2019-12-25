"Знахарка" взяла более 2 млн рублей с жителя Луги за лечение травами

Сеансы проводились почти полгода.

Полицейские задержали пожилую женщину, которая подозревается в мошеннических действиях. По версии стражей порядка, она в течение нескольких месяцев брала крупные суммы денег с 84-летнего пенсионера. Женщина представлялась колдуньей и проводила лечение травами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С 13 июля по 3 декабря этого года жительница Ленобласти проводила сеансы с пенсионером, который жаловался на здоровье. Сумма ущерба составила 2 млн 100 тыс. рублей.

Правоохранители задержали 65-летнюю злоумышленницу. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в поселке Тельмана телефонный мошенник угрожал пенсионерке и заставлял ее совершать денежные переводы.

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