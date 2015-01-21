В поселке Тельмана телефонный мошенник угрожал пенсионерке и заставлял ее совершать денежные переводы

Подробностей случившегося бабушка не помнит.

Неизвестный обманул жительницу Колпинского района на 18 тыс. рублей. По информации Piter.tv, мужчина запугивал пенсионерку и заставлял ее переводить деньги с помощью мобильного приложения банка.

Телефонный мошенник звонил 83-летней женщине и угрожал причинить вред ее здоровью. Довoдив пенсионерку до истерики, он уговаривал ее отправить средства.

Сумма ущерба составила 18 530 рублей. Подробностей пенсионерка не помнит. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мошенники "отправили" петербурженку в Москву за кредитами.

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