В поселке Тельмана телефонный мошенник угрожал пенсионерке и заставлял ее совершать денежные переводы

Неизвестный обманул жительницу Колпинского района на 18 тыс. рублей. По информации Piter.tv, мужчина запугивал пенсионерку и заставлял ее переводить деньги с помощью мобильного приложения банка.
Телефонный мошенник звонил 83-летней женщине и угрожал причинить вред ее здоровью. Довoдив пенсионерку до истерики, он уговаривал ее отправить средства.
Сумма ущерба составила 18 530 рублей. Подробностей пенсионерка не помнит. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на Piter.tv сообщили, что мошенники "отправили" петербурженку в Москву за кредитами.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.