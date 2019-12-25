Мошенники "отправили" петербурженку в Москву за кредитами

Пенсионерка отдала мошенникам более 1,2 млн рублей.

Телефонные мошенники развели жительницу Пушкинского района Петербурга на крупную сумму денег и уговорили съездить в Москву. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожилая женщина обратилась к стражам порядка в субботу, 20 ноября. Она рассказала полицейским, что стала жертвой аферистов. По словам 72-летней бабушки, в сентября ей позвонил "сотрудник полиции при Центробанке" и объяснил, что на ее имя оформляют кредит в Москве. Как заявил мошенник, чтобы отменить коммерческую процедуру, пожилая женщина должна съездить в столицу и пройти там обследование на дееспособность.

После возвращения из поездки пенсионерка по совету "консультанта из банка" оформила кредиты под залог недвижимости на 1,2 млн рублей. Кроме того, пострадавшая взяла кредит в микрофинансовой организации. Мошенники получили от своей жертвы 1 млн 250 тыс. рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пенсионерка из Петербурга перевела почти 2 млн рублей мужчине с сайта знакомств.

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