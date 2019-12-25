Пенсионерка из Петербурга перевела почти 2 млн рублей мужчине с сайта знакомств

Эти средства были нужны ему для "переезда" к петербурженке.

В Петербурге 64-летняя женщина стала жертвой мошенников с сайта знакомств. Подробности Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полиции пенсионерка рассказала, что 10 октября она на сайте знакомств "Joolly.me" познакомилась с мужчиной по имени "Фрэнк Вильямс". После общения неизвестный попросил перевести ему денежные средства для переезда к петербурженке. С 26 по 29 октября женщина перевела ему 218 280 рублей. Уже 10 ноября она перевела на счет еще 1 697 000 рублей.

Материальный ущерб составил 1 915 280 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге еще одна пенсионерка продала свою квартиру и отдала мошенникам 6,8 миллиона рублей.

Фото: pexels