В апреле 2024 года было продано рекордное количество автомобилей Lada

АвтоВАЗ отчитался об очередном рекорде продаж. Результаты апреля 2024 года оказались лучшими за последние 12 лет. Дилеры реализовали более 45 тысяч новых автомобилей Lada.
Как рассказал портал 110km.ru, в апреле 2024 года дилеры продали 45,6 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это лучший результат за последние 12 лет и на 65% больше по сравнению с апрелем 2023 года.
Больше всего было продано моделей Lada Granta – 21,4 тысячи авто (+8% к апрелю 2023 года). Рекорд продаж обновило и семейство Vesta – 13,5 тысячи машин.
Ранее стало известно, что в Петербурге выгоднее всего можно купить 3-летнюю Lada Granta.
Фото: pxhere
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