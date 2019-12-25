В Петербурге пенсионерка продала свою квартиру и отдала мошенникам 6,8 миллиона рублей

Ей на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что неизвестные оформили на пенсионерку несколько кредитов в разных банках.

В Петербурге 79-летняя пенсионерка продала свою квартиру и отдала мошенникам почти 7 миллионов рублей. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полиции пенсионерка рассказала, что в период с 15 июля по 27 октября ей на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что неизвестные оформили на пенсионерку несколько кредитов в разных банках. Для того, чтобы предотвратить противоправные действия и задержать мошенников, женщине предложили произвести фиктивную сделку купли-продажи её квартиры. После проведения сделки, пенсионерка обналичила 6 800 000 рублей. После звонка 27 октября она сложила все деньги в полиэтиленовый пакет, повесила его на спинку скамейки у дома по улице Доблести (данный пакет должны были забрать сотрудники МВД). Женщина уже из квартиры посмотрела в окно, пакет забрал неизвестный.

Приметы неизвестного: мужчина, на вид 27-35, рост 165-175, худого телосложения. Был одет во всё чёрное.

Возбуждено уголовное дело.

Недавно в Петербурге осудили женщину за мошенничество с квартирами мертвых.

Фото: Piter.tv