В Петербурге осудили женщину за мошенничество с квартирами мертвых

Петербурженка завладела обманным путем двумя квартирами стоимостью 3,2 млн и 4,3 млн рублей.

В Петербурге огласили приговор в отношении Анастасии Березиной, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что в период с 2013 по 2014 гг. женщина обманным путем завладела квартирой стоимостью 3,2 млн рублей, выступив в роли наследницы умершей петербурженки. Также Березина сняла со счетов умершей 608 тысяч рублей. Сама обвиняемая заявила, что просто хотела помочь другу, который в настоящее время тоже умер.

Кроме того, в 2019 году женщина помогла незаконно приобрести права собственности на еще одну квартиру умершего знакомого. Она нашла "наследника" и оказала помощь в подготовке поддельных документов. Таким образом, они завладели еще одной квартирой стоимостью 4,3 млн рублей.

Подсудимая раскаялась в содеянном и попросила не лишать ее свободы. Однако суд приговорил ее к 4 годам в исправительной колонии общего режима и оштрафовал на 608 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге арестовали сына, подозреваемого в расчленении своего отца.

Фото: Piter.TV