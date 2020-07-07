Сериал "Знахарь" возвращается на Первый канал

Съемки второго сезона начнутся в августе этого года.

На Первый канал возвращается сериал "Знахарь". Съемки второго сезона начнутся уже в августе этого года. Об этом сообщили журналисты портала Teleprogramma.pro.

Молодой и талантливый нейрохирург Павел Андреев возвращается в Петербург после учебы за границей. Медик устраивается на работу в отделение больницы, начальник которого – его бывший учитель. Однако не все в больнице рады внезапному появлению Павла. Его главным конкурентом становится бывший однокурсник Сергей Стрельников.

Личная жизнь главного героя также не простая. Его начальник Николай Семенов просит его провести сложную операцию и удалить запущенную опухоль. Параллельно у молодого врача начинается роман с дочерью Семенова.

Всю жизнь Андреева меняет нападение и удар по голове, в результате которого он теряет память, но не способность помогать людям.

Главную роль в сериале исполнил Даниил Страхов. В работе над проектом актеру больше всего понравились две вещи. Он заявил, что не каждый сможет правдоподобно сыграть человека с потерей памяти, а также донести до зрителей важные вещи, вроде ценности человечности и значения души в целом.

Премьера сериала состоялась на Первом канале осенью 2019 года. Режиссером выступил Ярослав Мочалов.

Ранее мы писали, что режиссер "Холопа" Клим Шипенко допустил выход продолжения фильма.

Видео: YouTube / SAVA MOLODOY