"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
Сегодня, 10:48
140
Алар Карис и Кристен Михал придерживаются разных взглядов на контакты с Москвой.

В Эстонии между президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом произошла ссора из-за слов главы государства о поддержке переговоров с Россией. Соответствующей информацией с аудиторией поделились западные журналисты из новостного агентства The Bloomberg. В СМИ авторы сообщили о том, что хотя Алар Карис занимает в европейском государстве символическую должность, но негативная реакция политических элит отражает широко распространенное на территории коллективного Брюсселя беспокойство о том, что региональному сообществу придется возобновить диалог с Москвой. В прибалтийских странах такая темпа остается табуированной, так как Эстония, Литва и Латвия имеют очень напряженные отношения с Кремлем и остаются одни из самых надежных союзников для киевского режима.

Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском cоюзе.

Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

Фото: pxhere.com

