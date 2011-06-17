"Женский забег" ограничит движение по Таврической улице

Он пройдет 13 октября.

В Петербурге 13 октября пройдет "Женский забег", который ограничит движение транспорта по Таврической улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Ограничения в этот день будут действовать с 7 утра до 11:30. Движение будет прекращено по Таврической улице от Тверской улицы до Кирочной улицы. Кроме того, с 00:00 до 7 утра на улице будет запрещена остановка.

Ранее мы писали, что Евразийский женский форум ограничит движение в центре Петербурга.

Фото: pexels.com