"Желтый" уровень опасности объявили в Петербурге из-за гололеда и мокрого снега

В городе сохраняется опасная погода с гололедицей и снегом по прогнозу гидрометцентра.

В Санкт-Петербурге установлен "желтый" уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий. Согласно данным Росгидрометцентра, гололедица на дорогах возможна до 08:00 21 ноября.

С 08:00 до 19:00 21 ноября прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения. В отдельных районах отмечается вероятность налипания мокрого снега.

На официальном портале городской администрации сообщили: "Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам".

Власти подчеркнули, что предупреждение остается актуальным до стабилизации погодных условий.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург находится на северной периферии циклона.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")