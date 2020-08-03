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"Желтый уровень" объявили в Петербурге из-за погодных условий
Сегодня, 17:19
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"Желтый уровень" объявили в Петербурге из-за погодных условий

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Ухудшение погоды ожидается с 12 часов 24 февраля до 00 часов 25 февраля.

Завтра, 24 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе вновь объявили желтый уровень опасности. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр России.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 12 часов 24 февраля до 00 часов 25 февраля. Горожан предупредили о сильном ветре до 15-18 метров в секунду. 

Петербуржцев просят соблюдать осторожность, а водителей воздержаться от поездок или проявлять особой осторожность на дорогах. 

В начале неделе в городе также объявляли "желтый уровень". Вечером 21 февраля и в ночь на 22 февраля выпал снег, местами сильный с обледенением.

Фото: Piter.tv
 

Теги: желтый уровень, опасность, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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