"Желтый уровень" объявили в Петербурге из-за погодных условий

Ухудшение погоды ожидается с 12 часов 24 февраля до 00 часов 25 февраля.

Завтра, 24 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе вновь объявили желтый уровень опасности. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр России.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 12 часов 24 февраля до 00 часов 25 февраля. Горожан предупредили о сильном ветре до 15-18 метров в секунду.

Петербуржцев просят соблюдать осторожность, а водителей воздержаться от поездок или проявлять особой осторожность на дорогах.

В начале неделе в городе также объявляли "желтый уровень". Вечером 21 февраля и в ночь на 22 февраля выпал снег, местами сильный с обледенением.

Фото: Piter.tv

