Вечером 21 февраля и в ночь на 22 февраля выпадет снег, местами сильный с обледенением.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. По информации Росгидрометцентра России, с 21 часа 21 февраля до 9 часов утра 22 февраля в городе выпадет снег, местами сильный с обледенением.

Правительство Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования транспорта из-за высокой вероятности ДТП. Внимательность также необходимо проявлять пешеходам.

Ранее мы писали, что новый пешеходный маршрут создадут на набережной реки Карповки в этом году.

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