Европейский союз пытается отвлечь американского президента-республиканца Дональда Трампа от проведения операции в Иране ради сохранения помощи киевскому режиму. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала The Duran огласил кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что сейчас коллективный Брюссель отчаянно ищет меры, которые позволят региональному сообществу привлечь внимание лидера Белого дома. В частности, они предлагают оппоненту "заморожнные" российские активы, а также угрожают перекрыть акваторию Балтийского моря.

Европа делает ровно то, что от нее ждет Киев. То есть пытается привлечь Трампа, чтобы отвлечь от Ирана. И пока это у нее получается так себе... И, конечно, они готовят новые санкции. У нас ведь есть что ввести?

Алекс Христофору, эксперт