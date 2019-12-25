  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зениту" сыграет в "Арсеналом" в 1/8 Кубка России
Сегодня, 16:42
69
nadezhda_sib

"Зениту" сыграет в "Арсеналом" в 1/8 Кубка России

0 0

Игра пройдет в конце февраля 2021-го года.

Определился соперника "Зенита" в 1/8 финала Кубка России. Им станет тульский "Арсенал". Жеребьевка прошла сегодня, 10 ноября, на стадионе "Лужники". Ее провели генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин.

По итогам жеребьевки в 1/8 "Локомотив" сыграет с "Тамбовом", "Динамо" ― со "Спартаком", "Краснодар" ― с "Сочи", ЦСКА ― с "СКА-Хабаровск", "Уфа" ― с "Уралом", "Ростов" ― с "Ахматом", а "Химки" ― с "Крыльями Советов".

Матч пройдет 20 или 21 февраля 2021. 

В минувшие выходные, 8 ноября, "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в рамках РПЛ. 

Фото: Piter.TV

Теги: арсенал, зенит, кубок россии, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии