"Зениту" сыграет в "Арсеналом" в 1/8 Кубка России

Игра пройдет в конце февраля 2021-го года.

Определился соперника "Зенита" в 1/8 финала Кубка России. Им станет тульский "Арсенал". Жеребьевка прошла сегодня, 10 ноября, на стадионе "Лужники". Ее провели генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин.

По итогам жеребьевки в 1/8 "Локомотив" сыграет с "Тамбовом", "Динамо" ― со "Спартаком", "Краснодар" ― с "Сочи", ЦСКА ― с "СКА-Хабаровск", "Уфа" ― с "Уралом", "Ростов" ― с "Ахматом", а "Химки" ― с "Крыльями Советов".

Матч пройдет 20 или 21 февраля 2021.

В минувшие выходные, 8 ноября, "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в рамках РПЛ.

Фото: Piter.TV