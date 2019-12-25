"Зенит" признали лучшим зарубежным клубом за пределами Англии по версии Football Content Awards

В борьбе за золото сине-бело-голубые опередили "Селтик", "Барселону", "Милан" и др.

"Зенит" стал победителем премии в области создания футбольного контента Football Content Awards. Сине-бело-голубые взяли золото в номинации "Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии", сообщила пресс-служба петербургской команды.

Стоит отметить, что "Зенит" стал первым российским клубом, получившим эту премию. В номинации также были представлены "Селтик", "Барселона", "Милан", "Рома", московский "Спартак" и др.

В прошлом году золотую награду завоевала дортмундская "Боруссия".

Ранее Дзюба попал в топ-500 самых значимых футболистов мира.

Фото: Instagram / zenit_spb