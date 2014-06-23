Дзюба попал в топ-500 самых значимых футболистов мира

В этот список также попали еще три российских игрока.

Четыре российских футболиста вошли в топ-500 самых значимых действующих игроков мира. Рейтинг составил журнал о футболе World Soccer.

В числе российских спортсменов, оказавшихся в списке, значится нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Его назвали "важнейшей фигурой сборной России". Вместе с Дзюбой в топ попали полузащитник "Монако" Александр Головин", нападающий "Спартака" Александр Соболев и форвард ЦСКА Антон Заболотный.

Также в топе оказались три иностранца, играющие в РПЛ. В их числе двое зенитовцев – иранец Сердар Азмун и колумбиец Вильмар Барриос. Также одним из самых значимых футболистов мира признан грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

Ранее мы писали, что Артем Дзюба хочет забить 250 голов за карьеру.

Фото: Instagram / artem.dzyuba