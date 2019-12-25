"Зенит" завоевал Суперкубок России пятый раз подряд

Матч завершился со счетом 2-1.

В пятницу, 7 августа, на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве прошел матч "Зенита" и "Локомотива" за отечественный Суперкубок. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2-1. Об этом сообщило ТАСС.

Награду принесли голы капитана Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева. Столичная команда отметилась успехом Ведрана Чорлуки, который поразил ворота петербуржцев на 72-ой минуте.

Во время игры свои способности смогли продемонстрировать молодые футболисты. Со стороны "Зенита" на поле вышел бывший игрок "Ливерпуля" Деян Ловрен. Также состоялся дебют Андрея Мостового, представлявшего команду Сочи в прошлом сезоне.

Отметим, что команды уже встречались в рамках Суперкубка в прошлом году. Тогда трофей достался москвичам со счетом 3:2. До сегодняшнего дня, "Зенит" получал эту награду уже 4 раза – в 2008, 2011, 2015, 2016 годах. Кроме того, петербуржцы 6 раз становились чемпионами страны и 4 раза выигрывали Кубок России. В 2008 году команда впервые получила Кубок УЕФА

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Фото: fc-zenit.ru