"Зенит" выкупил норвежского голкипера Александра Васютина

Вратарь начнет тренировки с клубом уже на следующей неделе.

"Зенит" подписал еще одного игрока во время летнего трансферного окна. Благодаря норвежскому спортсмену вопрос с вратарями для команды будет закрыт. Новым футболистом клуба стал воспитанник "Смены" Александр Васютин. Он также дебютировал в 2013 году в молодежном составе "сине-бело-голубых". Голкипер приступит к тренировкам в Петербурге уже на следующей неделе.

Стоимость контракта с игроком составила 600 тысяч евро. Если спортсмена в дальнейшем продадут, то норвежская команда получит процент со сделки. Известно, что 24-летний Васютин с 2018 года выступал за клуб "Сарпсборг".

Переход пришлось временно отложить, чтобы голкипер смог "попрощаться" с болельщиками. На воскресенье у него запланирована игра в чемпионате Норвегии. Его клуб выступает против "Мольде".

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" против перехода Дзюбы в "Марсель" на правах годичной аренды.

Фото: Instagram/95sava95