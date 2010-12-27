"Зенит" против перехода Дзюбы в "Марсель" на правах годичной аренды

Команда надеется, что нападающему предложат более выгодный контракт из-за границы.

Французский футбольный клуб "Марсель" предложил "Зениту" годичную аренду нападающего Артема Дзюбы. Однако, петербуржцы не спешат отдавать свою звезду. Иностранцы не предлагают покупку Дзюбы, так как боятся возраста игрока и его дороговизны. Этот вариант не устраивает ни руководство команды "сине-бело-голубых", ни самого спортсмена.

Ранее Дзюба заявлял, что рассчитывает на интерес к себе со стороны зарубежных клубов на долгосрочной основе. Однако, он готов изучить предложения французов. Сейчас интересы футболиста представляет агент Криштиану Роналду - Жорже Мендеш. Совместно с менеджером разрабатывается схема возможного перехода Дзюбы в один из английских клубов.

Отметим, что Дзюба на данный момент все же входит в шорт-лист главного тренера "Марселя" Андре Виллаш-Боаша. Ранее специалист тренировал "Зенит", но надолго там не задержался. Иностранец принимал руководство на себя с 2014 по 2016 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" продлил контракт с Ерохиным.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"