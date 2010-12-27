Зенит продлил контракт с Ерохиным

Футболист выступает в составе "сине-бело-голубых" с 2017 года.

"Зенит" продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Соглашение с хавбеком рассчитано на 3 года с опцией продления еще на один сезон, сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Футболист выступает в составе "Зенита" с 2017 года. Всего за петербургский клуб игрок сыграл 67 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач. В минувшем сезоне вместе с командой Ерохин выиграл золотые медали РПЛ.

Напомним, что чемпионат Премьер-Лиги с победы. В первом туре подопечные Семака обыграли "Тамбов" со счетом 2:1. Свой следующий матч "Зенит" сыграет на выезде против "Сочи". Игра пройдет 21 июля.

Фото: ФК "Зенит"