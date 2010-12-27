"Зенит" выйдет на матч с "Кайратом" в фиолетовой форме

Питерский клуб впервые в истории сменит классические цвета.

Петербургский "Зенит" подготовил для своих фанатов необычный сюрприз. На предстоящий товарищеский матч против казахстанского "Кайрата" футболисты откажутся от привычных "сине-бело-голубых" цветов и впервые в истории выйдут на поле в фиолетовой форме. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Новый комплект был представлен компанией Nike в 2017 году. В работе над формой дизайнеры вдохновлялись тремя компонентами: золотым цветом победителей, энергией клуба и произведениями Карла Фаберже, созданными в Петербурге для императорской семьи.

Товарищеский матч против нынешнего клуба Андрея Аршавина пройдет 9 сентября на стадионе "Зенит-Арена". Помимо новый формы, перед игрой клуб презентует своего новичка – полузащитника Клаудио Маркизио

Фото: fc-zenit.ru