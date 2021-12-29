"Зенит" пригласил защитника "Кайрата" и сборной Казахстана Алипа на сбор

Сбор пройдет в Дубае.

В понедельник, 10 января, стало известно, что петербургский "Зенит" отправил клубу "Кайрат" письмо, в котором приглашает защитника команды и сборной Казахстана Нуралы Алипа на первый сбор. Об этом сообщили в Meta-ratings.kz.

Сбор футболистов пройдет с 13 по 25 января в Дубае. Источник отметил, что 22-летний казах вылетел в Петербург.

В нынешнем сезоне футболист один мяч и получил три желтые карточки в 13 матчах. Контракт с Алипом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Трансфер игрока портал Тransfermarkt оценил в 1,7 млн евро.

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