"Зенит" презентует Клаудио Маркизио 9 сентября

Фанаты "познакомятся" с новичком перед товарищеской игрой с казахстанским "Кайратом"

Футбольный клуб "Зенит" представит новичка Клаудио Маркизио на стадионе "Санкт-Петербург" 9 сентября. Презентация игрока пройдет перед товарищеской игрой с казахстанским "Кайратом", за который выступает экс-зенитовец Андрей Аршавин. Об этом "сине-бело-голубые" рассказали у себя в Twitter.

Напомним, что "Зенит" объявил о подписании бывшего хавбека "Ювентуса" в понедельник, 3 сентября. РФС разрешил дозаявить футболиста после закрытия трансфертного окна, благодаря его статусу свободного агента. Срок соглашения с хавбеком расчитано на два года, за каждый из которых он заработает 6,5 млн евро за сезон. Таким образом новоиспеченный зенитовец стал самым высокооплачиваемым всей Премьер-лиги.

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Фото: twitter.com/zenit_spb