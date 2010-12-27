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"Зенит" презентует Клаудио Маркизио 9 сентября
Сегодня, 19:25
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Rybka123
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"Зенит" презентует Клаудио Маркизио 9 сентября

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Фанаты "познакомятся" с новичком перед товарищеской игрой с казахстанским "Кайратом"

Футбольный клуб "Зенит" представит новичка Клаудио Маркизио на стадионе "Санкт-Петербург" 9 сентября. Презентация игрока пройдет перед товарищеской игрой с казахстанским "Кайратом", за который выступает экс-зенитовец Андрей Аршавин. Об этом "сине-бело-голубые" рассказали у себя в Twitter.

Напомним, что "Зенит" объявил о подписании бывшего хавбека "Ювентуса" в понедельник, 3 сентября.  РФС разрешил дозаявить футболиста после закрытия трансфертного окна, благодаря его статусу свободного агента. Срок соглашения с хавбеком расчитано на два года, за каждый из которых он заработает 6,5 млн евро за сезон. Таким образом новоиспеченный зенитовец стал самым высокооплачиваемым всей Премьер-лиги. 

Ранее на Piter.TV: Артём Дзюба ответил на вопросы футболисток сборной России.

Фото: twitter.com/zenit_spb

Теги: зенит , клаудио маркизио
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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