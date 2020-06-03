Маркизио рассказал, почему решил перейти в "Зенит" из "Ювентуса"

В составе сине-бело-голубых итальянец стал чемпионом России по итогам прошлого сезона.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио в интервью порталу Tuttosport рассказал о решении продолжить карьеру в России.

Почему именно "Зенит", а не клуб из Серии А? Я поехал за границу, чтобы не предавать "Ювентус" и его болельщиков. Могу сказать, что внутри всегда было желание поиграть за границей. Это опыт для всей семьи. В команде говорили на английском и немного на испанском, потому что было много аргентинцев. В конце концов, поле – это самый простой и настоящий язык ног и головы. Клаудио Маркизио, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в "Зенит" из "Ювентуса" в сентябре 2018 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России по итогам сезона 2018/19. На его счету 15 матчей и два гола во всех турнирах. В июле 2019-го Маркизио покинул "Зенит" на правах свободного агента, а в октябре того же года завершил карьеру.

Ранее стало известно, что "Зенит" возобновил групповые тренировки.

Видео: tuttosport.com