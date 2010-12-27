"Зенит" обыграл "Кайрат" Аршавина с минимальным счетом

Клаудио Маркизио впервые вышел в футболке питерского клуба.

Петербургский "Зенит" выиграл товарищеский матч против казахстанского "Кайрата" во главе с Андреем Аршавиным. Единственный гол в игре на 32 минуте забил ставший недавно отцом аргентинец Себастьян Дриусси.

Отметим, что, несмотря на неофициальный статус встречи, фанатам "сине-бело-голубых" удалось увидеть в действии новичка Клаудио Маркизио, которого Семак выпустил на замену под конец игры. Всего на игру пришло чуть больше 40 тысяч зрителей.

Напомним, что игру против "Кайрата" команда из Северной Столицы впервые в своей истории сыграла в фиолетовой форме.

Следующий матч "сине-бело-голубые" сыграют 23 сентября против московского "Локомотива".

Фото: ФК "Зенит"