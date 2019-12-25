"Зенит" возобновил тренировки на базе

Игроки проводят дистанционные занятия.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", игроки и тренерский штаб "Зенита" вернулись к занятиям на базе клуба в Удельном парке.

В них принимает участие весь основной состав сине-бело-голубых, включая легионеров, которые остались в Петербурге. Игроки между собой практически не пересекаются. По итогам тестов на коронавирус не было ни одного положительного результата.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о возможном сокращении карантина для легионеров РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru