"Зенит" возглавил рейтинг по игровому времени иностранцев в РПЛ
Сегодня, 9:56
Наименьший процент игрового времени для легионеров показал "Локомотив".

Футбольный клуб "Зенит" возглавил рейтинг по игровому времени иностранцев в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе Международного центра спортивных исследований (CIES).

На сайте организации представили отчет по использованию иностранцев клубами в процентах игрового времени. Лидером рейтинга стал "Зенит". В составе сине-бело-голубых иностранцы получают 75,1% игрового времени. На втором месте идет "Ахмат" (63,3%). Тройку лидеров замкнул "Краснодар" (62,1%). Наименьший процент игрового времени для легионеров показал "Локомотив" (13%).

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на пятом месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 16 очков после девяти туров.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" оштрафовали на 500 тыс. рублей за оскорбительный баннер фанатов.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)

