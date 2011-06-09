"Зенит" оштрафовали на 500 тыс. рублей за оскорбительный баннер фанатов

Болельщики "Зенита" вывесили баннер против министра спорта.

Футбольный клуб "Зенит" наказан штрафом в 500 тыс. руб. за оскорбительный баннер, вывешенный болельщиками в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Инцидент произошел во время матча Кубка России против "Ахмата". Причиной акции фанатов стало заявление министра о том, что он не знает главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

Нарушение носит оскорбительный характер. За публичную демонстрацию агитации подобного содержания "Зенит" оштрафован на 500 тыс. руб., отметил Григорьянц.

Ранее, 20 августа, КДК РФС оштрафовал московский "Спартак" на 120 тыс. руб. за скандирование фанатами оскорбительной лексики в матче РПЛ с "Зенитом". В тот же день петербургский клуб был наказан еще на 15 тыс. руб. за ненормативные выкрики своих болельщиков.

Фото: Piter.TV