Полузащитник "Зенита" Мостовой номинирован на премию "Джентльмен года"

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой номинирован на премию "Джентльмен года". Об этом сообщила "Комсомольская правда", учредитель премии.

В число претендентов вошли 14 футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге. Больше всего представителей имеют "Краснодар" и ЦСКА – по два игрока. Мостовой стал единственным представителем "Зенита".

На первом этапе проходит голосование среди болельщиков, в котором определяется тройка претендентов. Победителя выберут российские тренеры и специалисты. Итоги голосования будут названы в конце 2025 года.

Отметим, что награду "Джентльмен года" вручают не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и джентльменское поведение за его пределами. Последним игроком "Зенита", ставшим лауреатом премии, стал полузащитник Юрий Жирков в 2019 году.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)