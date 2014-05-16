Черданцев заявил, что у "Зенита" нет кризиса

Сине-бело-голубые идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, что у футбольного клуба "Зенит" нет кризиса. Об этом он рассказал "Матч ТВ".

По мнению эксперта, сейчас в команде происходят притирки игроков к составу. Черданцев отметил, что у новых игроков происходит адаптация к игре сине-бело-голубых. Он подчеркнул, что у "Зенита" наблюдается нормальный процесс жизни команды по ходу сезона. При этом Черданцев считает, что с точки зрения турнирного положения нужны победы.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Отрыв от лидирующего "Краснодара" составляет три очка. На групповом этапе Кубка России сине-бело-голубые одержали четыре победы в четырех матчах.

