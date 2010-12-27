Петербургский "Зенит" вышел в групповой этап Лиги Европы

Кроме сине-бело-голубых, Россию здесь представят "Краснодар" и "Спартак"

В четверг, 30 августа, в 20:00 на норвежском стадионе "Акре" состоялась игра между "Зенитом" и "Мольде". Не смотря на то, что сине-бело-голубые проиграли в ответном матче со счетом 2:1, по итогам двух матчей они вышли в плей-офф Лиги Европы.

Кроме "Зенита" на групповом этапе Лиги Европы Россию представят еще две команды. Это футбольный клуб "Краснодар" и не вышедший в Лигу чемпионов московский "Спартак".

Ранее мы писали, что стали известны все 32 команды, которые примут участие в Лиге чемпионов.

Фото: fc-zenit.ru