"Зенит" вырвал победу у норвежской сборной со счетом 3:1

Голы забили Артем Дзюба, Антон Заболотный и Миха Мевля.

В среду, 23 августа, петербургская команда "Зенит" одержала победу над норвежским "Мольде". Матч завершился со счетом 3:1.

Первый гол был в конце 1-го тайма, удар нанес норвежский футболист Эйрик Хестад. Однако, наши футболисты взяли вверх на 71-й минуте, благодаря Дзюбе. А еще через несколько минут нападающий Антон Заболотный отправил мяч в ворота противника. И наконец, точку в матче с "Мольде" поставил Миха Мевля.

Напомним, что ответная игра состоится 30 августа на территории футбольного противника.

Ранее мы сообщали о том, что футболисты "Зенита" вышли на поле в футболках с рисунком пингвина.

Фото: официальный сайт "Зенит"