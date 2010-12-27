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"Зенит" вырвал победу у норвежской сборной со счетом 3:1
Сегодня, 22:01
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IRINA_CHALKINA
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"Зенит" вырвал победу у норвежской сборной со счетом 3:1

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Голы забили Артем Дзюба, Антон Заболотный и Миха Мевля.

В среду, 23 августа, петербургская команда "Зенит" одержала победу над норвежским "Мольде". Матч завершился со счетом 3:1.

Первый гол был в конце 1-го тайма, удар нанес норвежский футболист Эйрик Хестад. Однако, наши футболисты взяли вверх на 71-й минуте, благодаря Дзюбе. А еще через несколько минут нападающий Антон Заболотный отправил мяч в ворота противника. И наконец, точку в матче с "Мольде" поставил Миха Мевля. 

Напомним, что ответная игра состоится 30 августа на территории футбольного противника.

Ранее мы сообщали о том, что футболисты "Зенита" вышли на поле в футболках с рисунком пингвина.

Фото: официальный сайт "Зенит"

Теги: зенит мольде , игра зенит мольде , футбол
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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