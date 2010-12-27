Главный тренер "Зенита" сомневается, что клуб может купить новых игроков

Сейчас Сергей Семак планирует усилять тех игроков, которые есть.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сомневается в том, что клуб может купить новых игроков. Такое заявление наставник сине-бело-голубых сделал после матча петербуржцев с норвежским "Мольде".

Семак отметил, что ни один тренер не откажется от усиления. Но в настоящее время приходится работать с теми, кто есть, и пытаться подобрать к ним оптимальную схему тренировок. "Других игроков у нас нет", — заявил тренер.

В четверг, 23 августа, на стадионе "Санкт-Петербург" состоялся матч между "Зенитом" и "Мольде". Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. По словам Семака, эта победа была заслуженной, хотя в первый тайм игроки "втягивались тяжело".

Ранее мы писали, что Артем Дзюба сравнил себя с Томом Крузом после матча с "Мольде".

Фото: fc-zenit.ru