Артем Дзюба сравнил себя с Томом Крузом после матча с "Мольде"

"Миссия невыполнима" - так охарактеризовал игрок игру с Заболотным.

Футболист "Зенита "Артем Дзюба сравнил себя с киноактером Томом Крузом. Именно так спортсмен попросил называть себя после победного матча против норвежской команды "Мольде". Игрок отметил, что совместная игра с форвардом Антоном Заболотным напоминала операцию как из фильма "Миссия невыполнима".

Спикер добавил, что Заболотный "окрылил" клуб, создав эмоциональный подъем после забитого им гола.

Напомним, что вчера вечером в Петербурге состоялся очередной тур Лиги Европы. Петербургская команда выиграла с результатом 3:1. Ответная игра пройдет в Норвегии 30 августа.

Фото: ФК "Зенит"