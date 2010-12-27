Футболисты "Зенита" вышли на поле в футболках с рисунком пингвина

Вечером 23 августа, футболисты "Зенита" вышли на поле в майках с изображение пингвина. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Так, команда поддержала своего коллегу Кристиана Нобоа, который не смог принять участие в матче "Зенит" - норвежский "Мольде" из-за травмы ноги.
"Зенит" желает Кристиану Нобоа здоровья и скорейшего возвращения на поле!
отмечают в пресс-центре
Напомним, что Нобоа повредил передней крестообразной связки правого коленного сустава во время матча "Зенит" - "Урал". Теперь эквадорский полузащитник сможет играть только через полгода.
Фото: официальный сайт "Зенит"