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Футболисты "Зенита" вышли на поле в футболках с рисунком пингвина
Сегодня, 19:34
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IRINA_CHALKINA
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Футболисты "Зенита" вышли на поле в футболках с рисунком пингвина

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Так футболисты поддержали своего коллегу Кристиана Нобоа, который не сможет принять участие в матче из-за травмы ноги.

Вечером 23 августа, футболисты "Зенита" вышли на поле в майках с изображение пингвина. Об этом сообщает официальный сайт клуба. 

Так, команда поддержала своего коллегу Кристиана Нобоа, который не смог принять участие в матче "Зенит" - норвежский "Мольде" из-за травмы ноги.

"Зенит" желает Кристиану Нобоа здоровья и скорейшего возвращения на поле!

отмечают в пресс-центре

Напомним, что Нобоа повредил передней крестообразной связки правого коленного сустава во время матча "Зенит" - "Урал". Теперь эквадорский полузащитник сможет играть только через полгода.

Фото: официальный сайт "Зенит"

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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