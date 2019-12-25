Нобоа не жалеет, что покинул "Зенит"

Полузащитник "Сочи" считает, что не смог бы проявить себя в "Зените".

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему без сожалений покинул сине-бело-голубых, в интервью обозревателю Bobsocer.

По словам футболиста, лимит и приобретение новых игроков в клуб не оставили бы шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы. После того, как в ряды сине-бело-голубых вступил Вильмар Барриос, Нобоа понял, что места в центре поля для него не осталось.

Мне было важно проверить свое колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе – все это я потерял, когда получил травму отметил полузащитник "Сочи".

Кристиан Нобоа предположил, что, если бы не порвал крестообразную связку, то до сих пор играл бы в составе "Зенита". Хавбек уточнил, что ему было комфортно и в Петербурге, и в клубе, однако случай решил иначе.

Ранее мы писали, что Богдан Якимов перешел из "Северстали" в СКА.

Фото: instagram.com/cristhian_noboa/