"Краснодар" проиграл "Сочи" и отстал от "Зенита" на девять очков

Александр Кокорин был признан лучшим игроком матча.

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:0. Голы в составе хозяев во втором тайме забили Кристиан Нобоа и Андрей Мостовой. Матч прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Александр Кокорин, арендованный до конца сезона у "Зенита", по итогам встречи был признан лучшим игроком. "Сочи" благодаря этой победе поднялся на 11-е место в таблице и покинул зону вылета.

Таким образом, сине-бело-голубые сохранили отрыв от "Краснодара", идущего на втором месте, до девяти очков. Команда Сергея Семака разгромила дома "Урал" - 7:1. Голы в составе петербургской команды забили Сердар Азмун (хет-трик), Артем Дзюба (дубль), Малком и Себастьян Дриусси.

Ранее стало известно, что Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в "Зенит".

Фото: VK / @pfcsochi