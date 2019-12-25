Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в "Зенит"

Игрок посоветовал "смотреть внимательнее".

Футболист Александр Кокорин не говорил о том, что не хочет возвращаться в "Зенит". Нападающий сделал опровержение в stories на своей странице в Instagram. Ранее появилась информация о том, что игрок "Сочи" не хочет играть за сине-бело-голубых из-за отношений с руководством клуба.

Поводом для этого стал отрывок видео из интервью YouTube каналу "КраСавы", который, как сообщило издание "Чемпионат.com, поступил в их распоряжение. При этом в вышедшем выпуске этот отрывок отсутствовал. "Кокорин заявил, что журналисты "как обычно пытаются сделать конфликт там, где нет".

Напомним, Александр Кокорин выступает за "Сочи" с февраля 2020-го года. Ранее нападающий не хотел переходить в южный клуб.

Фото: ФК "Зенит"