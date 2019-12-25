Александр Кокорин перешел в "Сочи" до конца сезона

Футболист отправился в другой клуб на правах аренды.

Футбольные клубы "Зенит" и "Сочи" наконец договорились о трансфере Александра Кокорина. Нападающий перейдет в южный клуб на правах аренды до конца сезона.

Кокорин играл за "Зенит" с января 2016 года, провел за клуб 92 игре, забил 34 мяча и стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка. Эпопея с переходом нападающего в другой клуб разразилась еще в январе 2020 года: сам игрок отказывался уходить из родного "Зенита", хотя в "Сочи" уже были уверены, что футболист станет членом их команды. Кокорина перевели в резервный "Зенит", но решение отдать игрока в южный клуб все-таки обрело почву.

Также мы рассказывали, что главный тренер "Спартака" Тедеско может покинуть клуб.

Фото: fc-zenit.ru