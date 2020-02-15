Главный тренер "Спартака" Тедеско может покинуть клуб

Немецкие СМИ "сватают" специалиста обратно на родину.

Согласно данным портала Sportwetten24.com, главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассматривается в качестве кандидатуры на пост главного тренера берлинской "Герты". Прошлый тренер в клубе – Юрген Клинсманн – смог продержаться на своем посту 2,5 месяца. Журналист портала утверждает, что немецкий специалист входит в шорт-лист возможных тренеров берлинского клуба, потому что у него есть реноме специалиста на родине, а он сам несчастлив в Москве. Одной из кандидатур был тренер "Баварии" Нико Ковач, но от отверг предложение.

По данным "Спорт-Экспресса", окружение тренера "Спартака" опровергло информацию и назвало опубликованную информацию плодом фантазии журналиста.

Ранее мы записали то, как главный тренер ФК "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" от "Зенита" в Петербурге.

Видео: FC Spartak Moscow / YouTube