Доменико Тедеско: Сегодня мы заслужили поражение

Главный тренер московского "Спартака" прокомментировал поражение своей команды в матче против петербургского "Зенита".

Специалист рассказал на пресс-конференции, что его команде в первом тайме матча не хватило смелости, в действиях "Спартака" была нервозность. Ключевым моментом игры Тедеско назвал пропущенный гол в первом тайме. Тренер добавил, что несмотря на достаточное количество выходов к воротам и контроль игры, у красно-белых было недостаточно моментов даже до удаления игрока "Зенита" Магомеда Оздоева.

"Мы заслужили это поражение, "Зенит" играл лучше нас, мы пытались прессинговать, что у нас не получалось" – заявил тренер.

Напомним, матч 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" завершился минимальной победой хозяев – 1:0. Единственный гол в свои ворота забил спартаковец Илья Кутепов.

Видео: Piter.TV