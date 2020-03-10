Футболист рассказал о конфликте с руководством.

Российский футболист Александр Кокорин заявил, что не хочет возвращаться в "Зенит". Об этом, а также о конфликте с руководством клуба, нападающий рассказал в программе "Красава" на YouTube.

- На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены, - сказал Александр Кокорин.

Зимой Кокорин перешел на правах аренды из "Зенита" в "Сочи", хотя сам был против. Также были против главный тренер Сергей Семак и спортивный директор Хавьер Рибалта.

Футболист заявил, что верит в версию о сделке Алексея Миллера и Бориса и Ротенберга. По его мнению, Ротенберг попросил Миллера отдать Кокорина в "Сочи", чтобы помочь тем не вылететь.

Ранее футболист отметил, что Зенит ни разу не выплатил ему оклад в 18 тысяч рублей.

Видео: YouTube / КраСава