Кокорин: "Зенит" не выплатил мне 18 тысяч рублей

Футболист рассказал блогеру на YouTube, что он не получил оклад по контракту.

Александр Кокорин рассказал, что Зенит не выплатил ЕМУ 18 тысяч рублей. Об этом футболист рассказал в интервью на YouTube-канале "КраСава".

По словам нападающего петербургской команды, речь идет об окладе с сентября 2019 года. Новый контракт футболист подписал с клубом после выхода из тюрьмы по УДО. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В феврале стало известно, что форварда направили в клуб "Сочи" на правах аренды.

Ранее правительство Ленобласти продает свою часть акций ФК "Зенит".

Видео: YouTube/КраСава

